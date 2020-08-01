В Сети показали Samsung Galaxy Note20 в фирменных чехлах

Несколько дней осталось до официальной презентации новых флагманских смартфонов Galaxy Note20.

О них уже немало сообщалось, и недавно в Сети аппараты показали в фирменных чехлах. Это официальные изображения, на которых еще и раскрыли цветовую гамму устройств.

В частности, новые Galaxy Note20 будут представлены в классическом черном, а также в золотом и зеленом цвете.

В чехле для смартфона имеется прозрачная часть, которая, возможно, позволит управлять некоторыми функциями устройства.