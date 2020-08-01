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В Сети показали Samsung Galaxy Note20 в фирменных чехлах

01.08.2020 16:10

Несколько дней осталось до официальной презентации новых флагманских смартфонов Galaxy Note20.
О них уже немало сообщалось, и недавно в Сети аппараты показали в фирменных чехлах. Это официальные изображения, на которых еще и раскрыли цветовую гамму устройств.

В частности, новые Galaxy Note20 будут представлены в классическом черном, а также в золотом и зеленом цвете.

В чехле для смартфона имеется прозрачная часть, которая, возможно, позволит управлять некоторыми функциями устройства.

Samsung Galaxy Note20 Ultra впервые показали на видео

В Сети показали Samsung Galaxy Note20 в фирменных чехлах В Сети показали Samsung Galaxy Note20 в фирменных чехлах В Сети показали Samsung Galaxy Note20 в фирменных чехлах В Сети показали Samsung Galaxy Note20 в фирменных чехлах В Сети показали Samsung Galaxy Note20 в фирменных чехлах

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