В Сети показали Samsung Galaxy Note20 в фирменных чехлах

В Сети показали Samsung Galaxy Note20 в фирменных чехлах01.08.2020 16:10
Несколько дней осталось до официальной презентации новых флагманских смартфонов Galaxy Note20.
О них уже немало сообщалось, и недавно в Сети аппараты показали в фирменных чехлах. Это официальные изображения, на которых еще и раскрыли цветовую гамму устройств.
В частности, новые Galaxy Note20 будут представлены в классическом черном, а также в золотом и зеленом цвете.
В чехле для смартфона имеется прозрачная часть, которая, возможно, позволит управлять некоторыми функциями устройства.
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