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11 марта : вторник

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В Сети показали разобранный Xiaomi Mi 10

10.02.2020 19:37

Презентация Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro состоится 13 февраля, причем в этом году показ флагманской серии проведут без журналистов и гостей. На такой шаг в компании пошли из-за коронавируса.
Внешность смартфонов Mi 10 и Mi 10 Pro уже давно рассекречена, а теперь в Сети решили показать аппарат изнутри.

В Сети появились фотографии смартфона в разобранном состоянии, причем как оказалось, в компании решили похвастаться системой охлаждения Mi 10.

В Xiaomi отметили, что серия получила систему охлаждения, которая значительно больше, чем у конкурентов.

Испарительная камера устройства получила несколько слоев графита, который позволит правильно распределить тепло по всей внутренней части устройства.

К тому же смартфоны Mi 10 и Mi 10 Pro получили пять датчиков контроля температуры, размещенные в местах ключевых компонентов.

Xiaomi Mi 10 Pro после выхода станет самым мощным смартфоном в мире. Тесты устройства уже показали, что аппарат на 20% больше, чем флагманские смартфоны с Snapdragon 855+.

Xiaomi показала превосходство Mi 10 над прошлогодними флагманами

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