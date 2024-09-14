В сети показали новый смартфон Infinix, который будет тоньше iPhone

Портал PassionateGeekz опубликовал эксклюзивные фотографии нового смартфона Infinix, который может оказаться одним из самых тонких на рынке.

Он напоминает недавно представленный Infinix HOT 50 5G с толщиной 7,8 мм, но, по слухам, новый смартфон может быть менее 6 мм в толщину.

На фото устройство сравнивают с iPhone Pro, толщина которого составляет 8,3 мм, что на 38% больше, чем у нового Infinix.

Похоже, что интерес к таким устройствам возвращается, и есть слухи о том, что Apple планирует выпустить уменьшенную модель iPhone в следующем году.