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В сети показали новый смартфон Infinix, который будет тоньше iPhone

Автор На чтение 1 мин Просмотров 12 Опубликовано

Портал PassionateGeekz опубликовал эксклюзивные фотографии нового смартфона Infinix, который может оказаться одним из самых тонких на рынке.

В сети показали новый смартфон Infinix, который будет тоньше iPhone

Он напоминает недавно представленный Infinix HOT 50 5G с толщиной 7,8 мм, но, по слухам, новый смартфон может быть менее 6 мм в толщину.

На фото устройство сравнивают с iPhone Pro, толщина которого составляет 8,3 мм, что на 38% больше, чем у нового Infinix.

В сети показали новый смартфон Infinix, который будет тоньше iPhone

Похоже, что интерес к таким устройствам возвращается, и есть слухи о том, что Apple планирует выпустить уменьшенную модель iPhone в следующем году.

В сети показали новый смартфон Infinix, который будет тоньше iPhone

В РФ начались продажи ноутбуков Infinix Inbook Y3H Max и Inbook Y4H Max с Intel Core

 

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