В РФ начались продажи ноутбуков Infinix Inbook Y3H Max и Inbook Y4H Max с Intel Core

Компания Infinix представила на российском рынке новые ноутбуки INBOOK Y3H MAX и Y4H MAX. Оба устройства оснащены процессорами Intel Core и поддерживают быструю зарядку, а также имеют современную систему охлаждения.

Ноутбуки имеют 16-дюймовую IPS-экран с разрешением FHD+, частотой обновления 60 Гц и яркостью 300 нит. Охват цветового пространства составляет 60% NTSC, а угол обзора достигает 178 градусов.

INBOOK Y3H MAX работает на процессоре Intel Core i5, с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD. Модель Y4H MAX использует процессор Core i7 13-го поколения, также с 16 ГБ оперативки, но с 1 ТБ накопителем. Оба ноутбука имеют аккумулятор на 70 Втч с поддержкой 100-ваттной зарядки.

Среди других функций — Wi-Fi 6, сканер отпечатков пальцев, два порта USB Type-C, USB 3.0 и один HDMI. Также доступна функция Seamless Content Sharing PC 3.0 для обмена данными между ноутбуком и смартфоном, а система охлаждения ICE Storm 3.0 включает два вентилятора.

Ноутбуки доступны в серебристом цвете, а их стоимость варьируется:

INBOOK Y3H MAX с Core i5 12450H, 16 ГБ/512 ГБ — 56 990 рублей,

INBOOK Y3H MAX с Core i5 12450H, 16 ГБ/1 ТБ — 59 990 рублей,

INBOOK Y4H MAX с Core i7 13620H, 16 ГБ/512 ГБ — 73 990 рублей,

INBOOK Y4H MAX с Core i7 13620H, 16 ГБ/1 ТБ — 75 990 рублей.