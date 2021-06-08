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В Сети показали, как работает новый Safari в iOS 15

08.06.2021 11:29

Одно из основных изменений, появившихся в iOS 15, — это полностью переработанный Safari. Совершенно новый браузер упрощает использование одной рукой, поскольку он сдвигает URL-адрес / панель вкладок вниз, вводит настраиваемые группы вкладок, новую стартовую страницу и многое другое. Давайте погрузимся в то, как работает новый Safari в iOS 15.

В Сети показали, как работает новый Safari в iOS 15

Новый Safari появится на iPhone, iPad, а также на Mac с macOS Monterey. Apple заявляет, что две из ее целей с новым Safari в iOS 15 заключались в том, чтобы «упростить управление одной рукой» и «разместить контент в центре внимания».

Новый макет и базовая навигация

  • Вы сразу заметите новую панель URL / поиска / вкладок в нижней части Safari.
  • Кнопки перехода к предыдущей / следующей странице находятся слева
  • Когда вы проводите пальцем по веб-странице, панель вкладок плавно сворачивается в нижнюю часть приложения.
  • Проведите назад или коснитесь внизу, чтобы панель вкладок снова появилась
  • Потяните вниз на любом веб-сайте, чтобы перезагрузить страницу.

В Сети показали, как работает новый Safari в iOS 15

  • Чтобы перейти на другой веб-сайт или начать новый поиск, коснитесь URL-адреса веб-сайта (или проведите пальцем вверх по панели вкладок)
    • Панель URL / поиска переместится в верхнюю часть Safari, а клавиатура появится ниже.
  • Коснитесь трехточечного значка, чтобы перейти к общему листу и всем остальным кнопкам меню, таким как «Просмотр для чтения», «Прочитать позже», «Добавить закладку», «Запросить сайт для рабочего стола» и т. Д. (Проведите пальцем вверх по листу меню, чтобы увидеть все свои параметры)

В Сети показали, как работает новый Safari в iOS 15

  • Проведите между окнами Safari
  • Плавно перемещайтесь между открытыми окнами Safari, проводя пальцем влево и вправо на панели вкладок
  • Если у вас открыта только одна страница Safari, и проведите по панели вкладок справа налево, вы откроете новую стартовую страницу.

В Сети показали, как работает новый Safari в iOS 15

Вкладки, группы вкладок и частный просмотр

  • Для доступа к вкладкам Safari коснитесь значка с двойным квадратом или просто проведите пальцем вверх по панели вкладок.
  • Вы можете искать вкладки вверху, нажмите / удерживайте + перетащите вкладки, чтобы переставить их
  • Добавьте новую вкладку в нижнем левом углу со значком + или вкладки Вкладки в нижнем среднем углу, чтобы настроить группы вкладок
  • Коснитесь вкладки или выберите «Готово» в правом нижнем углу, чтобы выйти из режима вкладки.

В Сети показали, как работает новый Safari в iOS 15

  • Чтобы создать настраиваемую группу вкладок , коснитесь X вкладок в нижней средней части экрана вкладок (это также место, где сейчас живет частный просмотр)
  • Выберите новую пустую группу вкладок или новую группу вкладок из X вкладок
  • Назовите свою группу вкладок, нажмите ОК

В Сети показали, как работает новый Safari в iOS 15

  • Закладки, история, список для чтения и настраиваемая стартовая страница
  • Чтобы получить доступ к своим закладкам, истории и списку чтения, откройте новую страницу Safari и коснитесь значка книги в верхнем левом углу.
  • Чтобы настроить стартовую страницу Safari, проведите пальцем в самый низ и нажмите « Изменить».

В Сети показали, как работает новый Safari в iOS 15

  • Вы можете изменить порядок разделов, включить / выключить их
  • И забавная опция — возможность установить фоновое изображение стартовой страницы с iOS 15 (впервые появилась с macOS Big Sur).

В Сети показали, как работает новый Safari в iOS 15

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