В Сети показали, как работает новый Safari в iOS 15

Одно из основных изменений, появившихся в iOS 15, — это полностью переработанный Safari. Совершенно новый браузер упрощает использование одной рукой, поскольку он сдвигает URL-адрес / панель вкладок вниз, вводит настраиваемые группы вкладок, новую стартовую страницу и многое другое. Давайте погрузимся в то, как работает новый Safari в iOS 15.

Новый Safari появится на iPhone, iPad, а также на Mac с macOS Monterey. Apple заявляет, что две из ее целей с новым Safari в iOS 15 заключались в том, чтобы «упростить управление одной рукой» и «разместить контент в центре внимания».

Новый макет и базовая навигация

Вы сразу заметите новую панель URL / поиска / вкладок в нижней части Safari.

Кнопки перехода к предыдущей / следующей странице находятся слева

Когда вы проводите пальцем по веб-странице, панель вкладок плавно сворачивается в нижнюю часть приложения.

Проведите назад или коснитесь внизу, чтобы панель вкладок снова появилась

Потяните вниз на любом веб-сайте, чтобы перезагрузить страницу.

Чтобы перейти на другой веб-сайт или начать новый поиск, коснитесь URL-адреса веб-сайта (или проведите пальцем вверх по панели вкладок) Панель URL / поиска переместится в верхнюю часть Safari, а клавиатура появится ниже.

Коснитесь трехточечного значка, чтобы перейти к общему листу и всем остальным кнопкам меню, таким как «Просмотр для чтения», «Прочитать позже», «Добавить закладку», «Запросить сайт для рабочего стола» и т. Д. (Проведите пальцем вверх по листу меню, чтобы увидеть все свои параметры)

Проведите между окнами Safari

Плавно перемещайтесь между открытыми окнами Safari, проводя пальцем влево и вправо на панели вкладок

Если у вас открыта только одна страница Safari, и проведите по панели вкладок справа налево, вы откроете новую стартовую страницу.

Вкладки, группы вкладок и частный просмотр

Для доступа к вкладкам Safari коснитесь значка с двойным квадратом или просто проведите пальцем вверх по панели вкладок.

Вы можете искать вкладки вверху, нажмите / удерживайте + перетащите вкладки, чтобы переставить их

Добавьте новую вкладку в нижнем левом углу со значком + или вкладки Вкладки в нижнем среднем углу, чтобы настроить группы вкладок

Коснитесь вкладки или выберите «Готово» в правом нижнем углу, чтобы выйти из режима вкладки.

Чтобы создать настраиваемую группу вкладок , коснитесь X вкладок в нижней средней части экрана вкладок (это также место, где сейчас живет частный просмотр)

Выберите новую пустую группу вкладок или новую группу вкладок из X вкладок

Назовите свою группу вкладок, нажмите ОК

Закладки, история, список для чтения и настраиваемая стартовая страница

Чтобы получить доступ к своим закладкам, истории и списку чтения, откройте новую страницу Safari и коснитесь значка книги в верхнем левом углу.

Чтобы настроить стартовую страницу Safari, проведите пальцем в самый низ и нажмите « Изменить».

Вы можете изменить порядок разделов, включить / выключить их

И забавная опция — возможность установить фоновое изображение стартовой страницы с iOS 15 (впервые появилась с macOS Big Sur).

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