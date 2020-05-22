В Сети показали качественные рендеры Samsung Galaxy Note 20

Меню
Поиск

USD/RUB: 70.92 EUR/RUB: 77.8 BTC/USD: 8756.9

22 июня : пятница

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

О пользе фитнес-браслетов и «умных» часов рассказал врач

По мнению кардиолога, часы и браслеты наоборот позволяют следить за здоровьем и мотивируют людей следить за количеством пройдённых шагов, работой сердца и пульса.

Глава Alphabet предлагает создать новые правила для ИИ

Искусственный интеллект может нести угрозу, об чем заявил глава Alphabet Сундар Пичаи.

Колонка эксперта

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Статьи

Обзоры рынков

В Сети показали качественные рендеры Samsung Galaxy Note 20

22.05.2020 18:23

Samsung в августе должна представить свой новый флагманский смартфон с поддержкой стилуса. Ожидается, что будет выпущено две версии — Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Plus.
Про серию Galaxy Note 20 информации пока мало, но этого независимым дизайнерам хватило, чтобы создать качественные рендеры большого смартфона.

По слухам, в Galaxy Note 20 будет 6,7-дюймовый экран без рамок и отверстием под фронтальную камеру, но есть предположения, что в смартфоне установят подэкранную камеру. В нижней части корпуса будет размещено перо S Pen.

В основе флагманской серии будут устанавливаться процессор Snapdragon 865 или Exynos 990 с поддержкой 5G. Galaxy Note 20 еще приписывают 16 ГБ оперативной памяти и батарею минимум на 4000 мАч.

В Сети показали качественные рендеры Samsung Galaxy Note 20 В Сети показали качественные рендеры Samsung Galaxy Note 20 В Сети показали качественные рендеры Samsung Galaxy Note 20

Samsung представил 50 Мп сенсор ISOCELL GN1 для камеры смартфонов

 

Просмотры:

Метки: ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги