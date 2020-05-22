В Сети показали качественные рендеры Samsung Galaxy Note 20

Samsung в августе должна представить свой новый флагманский смартфон с поддержкой стилуса. Ожидается, что будет выпущено две версии — Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Plus.

Про серию Galaxy Note 20 информации пока мало, но этого независимым дизайнерам хватило, чтобы создать качественные рендеры большого смартфона.

По слухам, в Galaxy Note 20 будет 6,7-дюймовый экран без рамок и отверстием под фронтальную камеру, но есть предположения, что в смартфоне установят подэкранную камеру. В нижней части корпуса будет размещено перо S Pen.

В основе флагманской серии будут устанавливаться процессор Snapdragon 865 или Exynos 990 с поддержкой 5G. Galaxy Note 20 еще приписывают 16 ГБ оперативной памяти и батарею минимум на 4000 мАч.