Samsung представил 50 Мп сенсор ISOCELL GN1 для камеры смартфонов

Новый датчик получит пиксели размером 1,2 мкм, а также технологии Dual Pixel и Tetracell. Корейская компания представила новый 50-мегапиксельный датчик Samsung ISOCELL GN1. Ожидается, что он будет устанавливаться в будущем флагманском смартфоне Samsung Galaxy Note20.

Samsung ISOCELL GN1 получил быструю фокусировку, и высокую светочувствительность. По заявлению разработчиков, в их новом датчике изображения самая быстрая фазовая фокусировка.

Технология Dual Pixel в одном пикселе объединяет два фотодиода, а это позволяет матрице принимать свет под разным углом.

Также данная технология даже при низкой освещённости позволяет быстро найти и сфокусироваться на неподвижном или подвижном объекте.

Технология Tetracell нужна для объединения пикселей в группу по четыре, а за счет этого размер одного пикселя увеличивается до 2,4 мкм, а также повышается светочувствительность. При активной технологии Tetracell разрешение датчика GN1 составит 12,5 Мп.

Новая матрица для мобильных фотокамер автоматически выбирает ISO и HDR, что происходит за счет работы искусственного интеллекта и в реальном времени.

Samsung ISOCELL GN1 еще получил электронную стабилизации и возможность записи 8К с частотой 30 к/с.