В Сети показали IQOO 8 Pro c Snapdragon 888 Plus и экраном 2К OLED Samsung E5

В сети раскрыли внешность нового смартфона iQOO 8 Pro, который будет представлен в ближайшее время и уже достоверно известно, что в нем будет установлен OLED экран E5 от Samsung.

На рендерных изображениях можно увидеть, как будет выглядеть новый китайский флагман с инновационным экранном.

Ранее «АСТЕРА» писала, что в iQOO 8 Pro дисплей будет работать на частоте до 120 Гц, причем она получит регулировку с шагом 1 Гц.

Ожидается, что в iQOO 8 Pro под «капотом» установят самый новый процессор Snapdragon 888 Plus с 5G, аккумулятор на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт и подэкранный сканер отпечатка пальца.