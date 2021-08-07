iQOO 8 будет представлен 17 августа, о чем стало известно из официального тизера, посвящённого смартфону.

После публикации тизерного изображения представительство iQOO рассказало про экран аппарата iQOO 8, а также раскрыла его другие характеристики.

IQOO 8 первым в мире получит новое поколение AMOLED-экрана корейского производителя. В частности, в устройстве установят Samsung E5.

Это уже пятое поколения тонких экранов от Samsung, и в дальнейшим все флагманские смартфоны будут выпускаться только с такими дисплеями.

AMOLED матрица Samsung E5 сможет обеспечить максимальную яркость 1500 кд/м2 и выше, а также максимальную передачу изображения.

Было сказано, что в iQOO 8 дисплей обеспечит до миллиарда оттенков цветов, разрешение экрана будет 2К, а плотность пикселей 517 ppi.

Ожидается, что в IQOO 8 будет установлен процессор Snapdragon 888+, до 12 ГБ оперативной памяти и будет поддержка быстрой зарядки мощностью 160 Вт.