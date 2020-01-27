Motorola опубликовала видеоинструкции по использованию раскладного Moto Razr

Motorola опубликовала видеоинструкции по использованию раскладного Moto Razr27.01.2020 10:13
Смартфоны с гибким экраном требуют очень бережного отношения к ним, и все это связано с экранами, которые имеют большое количество недостатков.
Скоро Motorola начнет принимать заказы на свой первый раскладной смартфон Moto Razr, который выполнен в стиле легендарной «раскладушки» Motorola Razr V3.
Недавно Motorola выпустила серию рекламных роликов, в которых рассказывают про смартфон, а в одном из роликов рассказали как нужно обращаться со смартфоном за 1,5 тыс. долларов.
В частности, к аппарату нужно относиться бережно, брать его только сухими руками, а также не стоит клеить на экран защитные пленки и закрывать его очень аккуратно.
Также Motorola предупредила, что неровность на экране в месте сгиба считается нормой, и она обязательно появится через некоторое время эксплуатации смартфона.
В США Motorola Razr уже доступен для заказа у оператора Verizon. Аппарат предлагают за 1499,99 долларов. Скоро прием заказов начнется в Европе.
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