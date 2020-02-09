В сети показали чехол для Samsung Galaxy Z Flip стоимостью 100 долларов

В сети показали чехол для Samsung Galaxy Z Flip стоимостью 100 долларов09.02.2020 22:52
Недавно «АСТЕРА» писала про защитный чехол для Samsung Galaxy Z Flip. В том сюжете есть видео с раскладным смартфоном в очень грубом защитном чехле.
Как и предполагалось, тот чехол был для тестирования устройства, и скрытия особенностей аппарата от посторонних глаз.
Теперь в сети опубликовали изображения коммерческой версии защитного чехла для смартфона. Ранее сообщалось, что чехол для Samsung Galaxy Z Flip будет стоить 100 долларов.
На изображении можно увидеть две части чехла, а на других рендерах уже демонстрируют смартфон в фирменном чехле, который визуально не сильно увеличивает аппарат в размерах.
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