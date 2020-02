Samsung Galaxy Z Flip показали на видео в защитном чехле

Авторитетный инсайдер xiaomishka опубликовал еще одно видео с Samsung Galaxy Z Flip, и в этот раз раскладной смартфон показали в защитном чехле.

В целом Galaxy Z Flip без чехла смотрится очень привлекательно, но защитный чехол делает устройство с гибким экраном очень грубым и толстым.

Не исключено, что это специальный чехол, который использовали во время тестов смартфона.

Ранее сообщалось, что Samsung для своего нового раскладного смартфона выпустит только один вид защитного чехла, и стоить он будет 100 долларов.

Напомним, Samsung Galaxy Z Flip будет представлен 11 февраля на специальном мероприятии.

На нем также покажут серию Galaxy S20 и различные аксессуары. Стоимость раскладного смартфона составит 1500 евро.

#Samsung #galaxyzflip

I hope #Xiaomi will not do such foldable phone this year. Folding screen phone case has a really bad design..

Source: Instagram link at the top pic.twitter.com/oO37UTesQg

— Xiaomishka (@xiaomishka) February 7, 2020