Samsung Galaxy Z Flip показали на видео в защитном чехле

Samsung Galaxy Z Flip показали на видео в защитном чехле07.02.2020 12:00
Авторитетный инсайдер xiaomishka опубликовал еще одно видео с Samsung Galaxy Z Flip, и в этот раз раскладной смартфон показали в защитном чехле.
В целом Galaxy Z Flip без чехла смотрится очень привлекательно, но защитный чехол делает устройство с гибким экраном очень грубым и толстым.
Не исключено, что это специальный чехол, который использовали во время тестов смартфона.
Ранее сообщалось, что Samsung для своего нового раскладного смартфона выпустит только один вид защитного чехла, и стоить он будет 100 долларов.
Напомним, Samsung Galaxy Z Flip будет представлен 11 февраля на специальном мероприятии.
На нем также покажут серию Galaxy S20 и различные аксессуары. Стоимость раскладного смартфона составит 1500 евро.
#Samsung #galaxyzflip
I hope #Xiaomi will not do such foldable phone this year. Folding screen phone case has a really bad design..
Source: Instagram link at the top pic.twitter.com/oO37UTesQg
— Xiaomishka (@xiaomishka) February 7, 2020
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