В Сети подтверждено существование Xiaomi Mi Band 5 Pro

В Сети подтверждено существование Xiaomi Mi Band 5 Pro03.07.2020 17:01
Упоминание о новом варианте фитнес-браслета обнаружили в коде приложения Mi Wear.
Там источники нашли такие названия как Kongming, Kongming L, Kongming Pro и Kongming Lite. Кодовое название Xiaomi Mi Band 5 как раз звучит Kongming.
Уже известно, что под версией Kongming L скрывается китайский вариант модели без модуля NFC.
При этом упоминание о Kongming Pro подтверждает раннюю информацию о выходе улучшенного варианта Mi Band 5 Pro.
Этой модификации приписывают появление пульсоксиметра, который также появится и в глобальном варианте модели. Другие подробности пока неизвестны.
Представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 в версии с NFC и без
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