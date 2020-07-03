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В Сети подтверждено существование Xiaomi Mi Band 5 Pro

03.07.2020 17:01

Упоминание о новом варианте фитнес-браслета обнаружили в коде приложения Mi Wear. В Сети подтверждено существование Xiaomi Mi Band 5 Pro
Там источники нашли такие названия как Kongming, Kongming L, Kongming Pro и Kongming Lite. Кодовое название Xiaomi Mi Band 5 как раз звучит Kongming.

Уже известно, что под версией Kongming L скрывается китайский вариант модели без модуля NFC.

При этом упоминание о Kongming Pro подтверждает раннюю информацию о выходе улучшенного варианта Mi Band 5 Pro.

Этой модификации приписывают появление пульсоксиметра, который также появится и в глобальном варианте модели. Другие подробности пока неизвестны.

Представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 в версии с NFC и без

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