В Сети подтверждено существование Xiaomi Mi Band 5 Pro

Упоминание о новом варианте фитнес-браслета обнаружили в коде приложения Mi Wear.

Там источники нашли такие названия как Kongming, Kongming L, Kongming Pro и Kongming Lite. Кодовое название Xiaomi Mi Band 5 как раз звучит Kongming.

Уже известно, что под версией Kongming L скрывается китайский вариант модели без модуля NFC.

При этом упоминание о Kongming Pro подтверждает раннюю информацию о выходе улучшенного варианта Mi Band 5 Pro.

Этой модификации приписывают появление пульсоксиметра, который также появится и в глобальном варианте модели. Другие подробности пока неизвестны.