В сети опубликованы новые изображения PlayStation 5 с геймпадом

Весной Sony должна показать внешность своей новой консоли, а также раскрыть ее основные характеристики.

Пока производитель этого не сделал, независимые дизайнеры создают собственные рендеры PlayStation 5.

В этот раз ресурс LetsGoDigital создавал рендеры совместно с Concept Creator. Они разработали качественные изображения не только самой консоли, но также и контроллер DualShock 5.

По задумке дизайнеров PlayStation 5 будет в белом и черном исполнении, а контролер вместо сенсорной панели получит цветной экран.

Ранее инсайдеры сообщали, что Sony PlayStation 5 получит процессор на базе Zen 2 и Navi. Также в консоли будет высокоскоростной твердотельный накопитель.

Помимо этого, сообщалось что приставка сможет выдавать 4K изображения с частотой обновления до 120 Гц. Продажи PlayStation 5 запланированы на ноябрь 2020 года.



