Sony в конце года выпустит две версии PlayStation 5

Sony пока не спешит рассказывать про новое поколение игровой консоли, но вместо нее это делают инсайдеры.

Сетевые информаторы в этот раз заявили, что японская компания выпустить две версии PlayStation 5, где первая будет обычная, а вторая — с приставкой Pro.

Отличие в консолях будет в производительности. По слухам, производительность в PlayStation 5 составит 9 TFLOPs, а это намного меньше чем в Xbox Series X (12 TFLOPs).

Вторая версия приставки получит производительность на уровне нового Xbox, но не исключено что консоль будет даже мощнее.

Помимо этого, сообщается, что PlayStation пятого поколения будет стоить около 600 долларов, только не уточняется, к какой именно версии относится эта цена.

Напомним, PlayStation 4 Pro сейчас стоит 400 долларов. Новая PlayStation появится в продаже в конце года.