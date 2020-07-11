В сети опубликован черный вариант дизайна консоли PlayStation 5

Внешность PlayStation 5 была раскрыта в прошлом месяце. Новое поколение консоли очень сильно отличается внешне и по габаритам.

При этом консоль была горячо воспринята поклонниками, за исключением тех, кто ждал приставку в черном исполнении.

Новые рендерные изображения дают надежду на то, что PlayStation 5 будет предлагаться не только в белом, но и черном исполнении.

На просторах Интернета появилось фото с новой консолью в черном корпусе с красными вставками. В такой цветовой палитре исполнен и контроллер DualSense.

Автором снимка стал сотрудник крупной компании, которая получила новый рекламный буклет с черной консолью.

Напомним, PlayStation 5 в продаже появится в конце года, а одновременно с выходом консоли от японской компании в продажу поступит и новый Xbox.