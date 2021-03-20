Уже не первый год в сети появляются слухи о появлении раскладного смартфона от американской компании, которая регулярно патентует технологии, предназначенные для такого типа устройств.

Тем не менее смартфон с гибким экраном от Apple выйдет нескоро. По предварительным данным, Apple решится вывести такую модель не ранее 2023 года.

Но уже в сети появляются изображения и видеоролики, где дизайнеры показывают, как бы выглядел новый продукт.

Так, недавно в сети на видео показали концепт iPhone-раскладушки. Рендерное видео подготовил дизайнер Technizo Concept совместно с LetsGoDigital.

Они показали смартфон, который выполнен в стиле Samsung Galaxy Z Flip или Motorola Razr, но имеет дизайн iPhone 12.