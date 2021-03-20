В Бразилии Apple оштрафовали за продажу смартфонов без зарядки почти на $2 млн

В Бразилии Apple оштрафовали за продажу смартфонов без зарядки почти на $2 млн20.03.2021 22:57
В Бразилии обязывают американскую компанию продавать свои смартфоны с зарядными устройствами в комплекте.
Как сообщили бразильские СМИ, в штате Сан-Паулу Управление по защите прав потребителей потребовало от компании Apple вернуть зарядные устройства в комплект iPhone.
Еще в конце прошлого года ведомство Procon-SP обязало производителя смартфонов начать продажи устройств с зарядкой, а следующим шагом стал штраф в размере почти два миллиона долларов.
В самой компании Apple решение отказаться от зарядных устройств объяснило желанием позаботится об окружающей среде.
В связи с этим новые смартфоны поступили в продажу без зарядки и наушников, при этом в Procon-SP требуют доказать, каким образом они заботятся о природе.
Стоит отметить, что штраф Apple выписали не только за продажу смартфонов без зарядных устройств, но и за несоответствие продукции заявленным в рекламе характеристикам.
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