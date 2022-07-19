В сеть просочились официальные рендеры Samsung Galaxy Z Flip 4, раскрывающие дизайн

За последние пару недель мы рассмотрели несколько отчетов о предстоящих Samsung Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4 , которые являются последними складными смартфонами компании. И вот новая утечка раскрыла официальные рендеры новой модели Flip.

Последняя утечка произошла из отчета MySmartPrice , в котором были опубликованы официальные рендеры Galaxy Z Flip 4. Глядя на просочившиеся изображения, мы видим, что южнокорейский технический гигант планирует запустить Galaxy Z Flip 4 в несколько вариантов цвета, включая синий, черный, кремовый и лавандовый. Мы также можем видеть, что устройство оснащено дисплеем-раскладушкой спереди, а сзади находится внешний дисплей меньшего размера рядом с двойной задней камерой.

Мы также взглянем на другие более тонкие элементы дизайна будущего складного телефона. Это включает в себя порт USB Type C в нижней части, по бокам которого находится решетка динамика и микрофон. Говоря о слухах о характеристиках, ожидается, что телефон будет оснащен 6,7-дюймовым основным дисплеем AMOLED с разрешением FHD+. С другой стороны, внешняя панель представляет собой 2,1-дюймовый экран, который больше, чем 1,9-дюймовый экран предыдущего поколения.

Ожидается, что складной смартфон будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 SoC и аккумулятором емкостью 3700 мАч, который может поддерживать быструю зарядку мощностью 25 Вт. Другие функции включают 12-мегапиксельную двойную камеру сзади, до 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. На данный момент эта модель, как сообщается, будет представлена ​​вместе с Galaxy Z Fold 4 во время предстоящего мероприятия Galaxy Unpacked 10 августа.

Напомним, ранее Астера писала, что последние складные устройства Samsung будут выпущены 10 августа.