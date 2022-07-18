Сообщается, что последние складные устройства Samsung будут выпущены 10 августа

Как сообщается, Samsung проведет следующее крупное мероприятие по запуску «Unpacked» 10 августа, согласно рекламному изображению, просочившемуся от Эвана Бласса . На картинке показана дата, а также размытое изображение необъявленной складной модели Samsung Galaxy Z Flip 4, просочившееся ранее в этом месяце от Blass и 91Mobiles .

Ожидается, что складной Galaxy Z Flip 4 станет одним из немногих устройств, представленных на мероприятии. Также ходят слухи о новом устройстве Galaxy Fold под названием Galaxy Fold 4, рендеры которого просочились в мае . Между ним и Galaxy Flip 4 не похоже, что в этом году складная линейка Samsung претерпит какие-либо серьезные изменения в дизайне.

Согласно отчетам, наряду с новыми телефонами мы также можем увидеть новое поколение умных часов Samsung, состоящее из Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 5 Pro. В начале этого месяца просочилась визуализация этих смарт-часов , которая, по-видимому, подтверждает, что на этот раз ни одна из них не будет включать физически вращающуюся рамку , отказавшись от любимой фанатами функции предыдущих устройств Galaxy Watch.

Дата предстоящего запуска Samsung 10 августа ранее просочилась Джоном Проссером , который указал, что устройства могут поступить в продажу 26 августа.