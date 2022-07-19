В сеть произошла утечка официальных пресс-рендеров Samsung Galaxy Z Fold 4

Ходят слухи, что следующее мероприятие Samsung Unpacked состоится 10 августа . Ожидается, что южнокорейская компания анонсирует серию Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4 и Watch 5 в тот же день. Ранее сегодня MySmartPrice опубликовал просочившиеся рендеры Galaxy Z Flip 4. Теперь такие издания, как Pricebaba и 91mobiles , просочились в прессу с рендерами Z Fold 4.

Просочившиеся рендеры Galaxy Z Fold 4 показывают, что его общий дизайн будет похож на прошлогодний Galaxy Z Fold 3. Однако рендеры показали, что устройство будет доступно в трех цветах: бежевом, сером и черном.

Прошлые отчеты показали, что внутренний и внешний дисплеи Z Fold 4 будут предлагать лучшее соотношение сторон, чем его предшественник . На рендерах видно, что устройство оснащено боковым сканером отпечатков пальцев. Лоток для SIM-карты можно найти на левой стороне устройства.

Технические характеристики Samsung Galaxy Z Fold 4 (по слухам)

Отчеты показали , что Galaxy Z fold 4 будет оснащен 7,6-дюймовой складной панелью AMOLED и 6,2-дюймовым дисплеем AMOLED. Ожидается, что оба дисплея будут поддерживать частоту обновления 120 Гц.

Snapdragon 8+ Gen 1 будет работать на Galaxy Z Fold 4. Складной телефон будет оснащен 12 ГБ / 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5. Он может поставляться с 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ хранилища UFS 3.1. Он будет поставляться с предустановленной ОС Android 12, которая будет сопровождать интерфейс One UI. Он будет оснащен аккумулятором емкостью 4400 мАч с быстрой зарядкой 25 Вт.

Z Fold 4 будет иметь 10-мегапиксельную фронтальную камеру, а 16-мегапиксельная камера будет присутствовать под складным экраном. Его задняя камера будет иметь 50-мегапиксельную основную камеру, 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 12-мегапиксельную телеобъектив с поддержкой 3-кратного оптического увеличения.

Напомним, ранее Астера писала, что в сеть просочились официальные рендеры Samsung Galaxy Z Flip 4, раскрывающие дизайн.