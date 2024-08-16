Главная » Новости

В RuStore описали пользователей, которые больше всех тратят деньги на игры и приложения

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

В исследовании RuStore выяснили, что пользователи в возрасте 18-27 лет (зумеры) чаще всего тратят деньги в мобильных играх и приложениях на Android.

Их средний чек составляет 1 026 рублей, что на 18% выше, чем у миллениалов (28-43 года).

Пользователи старше 44 лет тратят меньше, со средним чеком 976 рублей. Головоломки остаются самой популярной категорией игр среди всех возрастных групп, за которыми следуют настольные и карточные игры, а также шутеры и симуляторы.

Исследование проведено RuStore в сотрудничестве с компанией Ipsos, в онлайн-опросе приняли участие 4 тыс. респондентов из разных городов России.

Разработчики Rutube добавили возможность переноса видео с YouTube

Источник: ТАСС. 

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.