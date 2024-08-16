В RuStore описали пользователей, которые больше всех тратят деньги на игры и приложения

В исследовании RuStore выяснили, что пользователи в возрасте 18-27 лет (зумеры) чаще всего тратят деньги в мобильных играх и приложениях на Android.

Их средний чек составляет 1 026 рублей, что на 18% выше, чем у миллениалов (28-43 года).

Пользователи старше 44 лет тратят меньше, со средним чеком 976 рублей. Головоломки остаются самой популярной категорией игр среди всех возрастных групп, за которыми следуют настольные и карточные игры, а также шутеры и симуляторы.

Исследование проведено RuStore в сотрудничестве с компанией Ipsos, в онлайн-опросе приняли участие 4 тыс. респондентов из разных городов России.

Источник: ТАСС.