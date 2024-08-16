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Разработчики Rutube добавили возможность переноса видео с YouTube

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Rutube предложил авторам YouTube возможность перенести свои видео на свой сервис, но есть условия.

Теперь авторы могут облегчить процесс перехода, не дублируя видео вручную. За один раз можно перенести до 2000 видео, а процесс может занять от нескольких часов до пяти дней.

Для использования функции в разделе «Настройка канала» на Rutube авторам нужно подтвердить владение каналом, добавив уникальный проверочный код в описание на YouTube.

Перенос возможен при условии, что размер видео не превышает 25 Гб, а длительность — 5 часов. Все метаданные, такие как название, описание, обложка и дата публикации, сохраняются.

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