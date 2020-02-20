Возможности ночной съёмки Samsung Galaxy S20+ показали в действии

Ночной режим самый сложный в смартфонах, и казалось бы Pixel 3 и Huawei P30 Pro ночью делают идеальные фотографии, но корейская компания показала, что ночью фото можно делать еще лучше.

В сети было опубликовано ночное фото, сделанное на Samsung Galaxy S20+.

Напомним, это не самый лучший смартфон серии, так как у Galaxy S20 Ultra камера еще лучше.

Снимок выполненный на Galaxy S20+ впечатляет, ведь на нем видные все элементы.

И это несмотря на то, что эта фотография была выполнена без дополнительных источников света. Осталось дождаться ночных фотографий, сделанных на смартфон Galaxy S20 Ultra.