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В России резко упали цены на смартфоны Xiaomi и Redmi

01.04.2020 12:34

Сниженная стоимость на смартфоны двух брендов в России будет действовать в рамках акции с названием «Покупай с умом, живи с умом».
Эта акция будет действительная в период с 1 по 6 апреля и в этот период россияне имеют возможность купить устройства Xiaomi и Redmi с хорошей скидкой, которая может достигать 33%.

Скидки будут предоставлять по промокоду, а еще каждый день будут предлагать и различные дополнительные скидки.

Например, Redmi 7A 2/16 ГБ в рамках акции можно купить за 4 582 рубля, тогда как обычная стоимость была 7 490 рублей. Mi Note 10 Pro в конфигурации 8/256 ГБ предложат к покупке за 39 591 руб. вместо 43 990 руб.

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