Российская компания выпустила новую серию смартфонов, которые имеют особый дизайн и «символическую» защиту.

В серии представлены iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, корпус которых выполнен из серебра. Как известно, у серебра есть природная защита – на нем не задерживаются бактерии.

То есть Caviar выпустила в России антимикробные iPhone 11 Pro, на которых еще есть защитные символы разных мировых культур.

Например, одна из моделей имеет руку Фатимы, на другой изображен Святой Николай Чудотворец, а еще есть цветущий лотос и дракон.

Выпуск такой версии смартфонов связан с пандемией коронавируса. Стоимость таких аппаратов стартует от 344 000 рублей.