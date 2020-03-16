В России появится бюджетный смартфон Realme C3

Компания Realme привезет в Россию новый бюджетный смартфон Realme C3, который оснащен игровым процессором.

Эта модель смартфона дебютировала в начале февраля и выйдет на российский рынок, о чем сообщает Hi-Tech Mail.ru со ссылкой на пресс-службу компании.

Подробнее о характеристиках новинки «Астера» писала ранее. Информации о дате старта продаж, а также стоимости в компании не сообщили.

Предшественник модели предлагается по цене от 6 990 рублей.