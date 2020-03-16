В России появится бюджетный смартфон Realme C3

В России появится бюджетный смартфон Realme C317.03.2020 00:00
Компания Realme привезет в Россию новый бюджетный смартфон Realme C3, который оснащен игровым процессором.
Эта модель смартфона дебютировала в начале февраля и выйдет на российский рынок, о чем сообщает Hi-Tech Mail.ru со ссылкой на пресс-службу компании.
Подробнее о характеристиках новинки «Астера» писала ранее. Информации о дате старта продаж, а также стоимости в компании не сообщили.
Предшественник модели предлагается по цене от 6 990 рублей.
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