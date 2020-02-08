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Представлен бюджетный конкурент Redmi 9A – смартфон Realme C3

08.02.2020 16:25

Новый смартфон получил процессор от компании MediaTek и батарею на 5000 мАч.
Китайская компания представила бюджетный смартфон Realme C3. Этот аппарат на рынке будет конкурировать с Redmi 9A, который пока еще не представлен.

Новинка Realme C3 является смартфоном начального уровня, при этом в нем есть некоторые особенности, которых нет даже в более дорогих смартфонах. Так, смартфон можно использовать для зарядки других устройств.

В Realme C3 установили 6,5-дюймовый экран с вырезом под фронтальную камеру, процессор MediaTek Helio G70 и 3 ГБ оперативной памяти.

Будет еще версия с 4 ГБ ОЗУ. Постоянной памяти в аппарате 32 или 64 ГБ в зависимости от версии.

Основная камера двойная с главным датчиком на 12 Мп. Производитель заявляет, что на одном заряде Realme C3 позволит 20 часов смотреть видео в Youtube или 100 часов играть в PUBG.

На презентации также было отмечено, что Realme C3 стал первым смартфоном компании с новой фирменной оболочкой Realme UI.

Продажи новинки начнутся 14 февраля по цене 98 долларов за версию 3/32 ГБ и 112 долларов за модификацию 4/64 ГБ.

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