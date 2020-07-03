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В России появился самый доступный смартфон с NFC от Samsung

03.07.2020 17:24

Компания Samsung на российском рынке запустила официальные продажи нового смартфона Samsung Galaxy A11, который был представлен еще весной этого года. В России появился самый доступный смартфон с NFC от Samsung
Этот аппарат стал самым доступным смартфоном бренда, который получил модуль NFC, а с его помощью можно осуществлять оплату товаров бесконтактным способом.

Оценили новую модель смартфона в 10 тыс. рублей. Выдающихся характеристик этот аппарат не имеет.

Так, у него корпус пластиковый, экран имеет диагональ 6,4 дюйма и разрешение HD+, а сканер отпечатков пальцев будет располагаться на задней панели.

К слову цветовая гамма Samsung Galaxy A11 представлена красным, темно-серым и белым цветами. Основная камера имеет модуль на 13 Мп, которому помогают датчики на 5 и 2 Мп.

Фронтальная камера оснащена датчиком на 8 Мп и размещена она в отверстии экрана.

Что касается процессора, то в новинке установлен Snapdragon 450, который дополняет 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Батарея имеет емкость 4 000 мАч и поддерживает USB Type-C.

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