В России появился самый доступный смартфон с NFC от Samsung

Компания Samsung на российском рынке запустила официальные продажи нового смартфона Samsung Galaxy A11, который был представлен еще весной этого года.

Этот аппарат стал самым доступным смартфоном бренда, который получил модуль NFC, а с его помощью можно осуществлять оплату товаров бесконтактным способом.

Оценили новую модель смартфона в 10 тыс. рублей. Выдающихся характеристик этот аппарат не имеет.

Так, у него корпус пластиковый, экран имеет диагональ 6,4 дюйма и разрешение HD+, а сканер отпечатков пальцев будет располагаться на задней панели.

К слову цветовая гамма Samsung Galaxy A11 представлена красным, темно-серым и белым цветами. Основная камера имеет модуль на 13 Мп, которому помогают датчики на 5 и 2 Мп.

Фронтальная камера оснащена датчиком на 8 Мп и размещена она в отверстии экрана.

Что касается процессора, то в новинке установлен Snapdragon 450, который дополняет 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Батарея имеет емкость 4 000 мАч и поддерживает USB Type-C.