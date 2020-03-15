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Представили бюджетный смартфон Samsung Galaxy A11

15.03.2020 15:49

Компания Samsung повела официальную презентацию нового смартфона, при этом дата старта продаж и стоимость пока не названы.
Новинка Samsung Galaxy A11 имеет большой экран с минимальными рамками диагональю 6,4 дюйма.

Его разрешение составляет 1560×720 точек, а в верхнем левом углу сделали вырез, где находится 8 Мп камера с f/2.0. Корпус может быть черным, белым, синим или красным цветом.

На задней панели имеется основная камера с модулями на 13 Мп (f/1.8), 5 Мп (f/2.2) и 2 Мп (f/2.4). Что касается процессора, то о названии его информацию не озвучили, сообщив лишь, что он 8-ядерный и имеет частоту 1,8 ГГц.

Оперативной памяти в зависимости от конфигурации будет 2 или 3 ГБ, а встроенной 32 ГБ. Поддерживается карта памяти до 512 ГБ.

Автономную работу новой модели смартфона обеспечит аккумулятор на 4 000 мАч с поддержкой проводной зарядки на 15 Вт.

Сканер отпечатков пальцев в смартфоне находится на задней панели, а еще в нем имеется WiFi 802.11 B/G/N/AC, 4G LTE, Bluetooth 5.0, OTG, FM-радио, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС и слот двух SIM-карт. Работает бюджетная новинка под управлением Android 10 с оболочкой One UI 2.0.

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