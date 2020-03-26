Смартфоны Huawei P40 и P40 Pro представили официально

Huawei сегодня представила новое поколение камерофонов. На презентации были показаны Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro+. Первые два смартфона в России появятся 10 апреля, а самый дорогой P40 Pro+ до нашего рынка не доберется.

Вся линейка P40 создана на базе процессора Kirin 990. У всех моделей установлен OLED-дисплей и сканер отпечатка пальца под экраном. Заявлено, что сканер под экраном стал на 30% больше и быстрее чем в P30. Самые главные отличие в устройствах заключаются в камерах.



Huawei P40 получил плоский экран диагональю 6,1-дюйма с разрешением 2340х1080 пикселей. Это самый компактный смартфон серии. В P40 установили тройную камеру, а также есть защита по стандарту IP53.

В Huawei P40 Pro и P40 Pro+ установлен 6,58-дюймовый экран с разрешением 2340х1080 пикселей. Причем в этих смартфонах экран загнут по краям, а по верхней и нижней части на края заходит само защитное стекло, поэтому складывается впечатление, что дисплей загнут по всем четырем сторонам.

В P40 Pro установили четверную камеру и реализовали защиту по стандарту IP69. В P40 Pro+ на задней панели размещено пять камер, а сама крышка выполнена из керамики. Все смартфоныеще получили поддержку беспроводной зарядки с обратной зарядкой. Оперативной памяти в смартфонах 8 ГБ, а постоянной 128 или 256 ГБ. Батарея в Huawei P40 установлена на 3800 мАч. Старшая версия получила аккумулятор на 4 200 мАч. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 40 Вт.



Самая главная особенность Huawei P40 это камера, и тут разработчики постарались сделать все, чтобы стать лидерами в этой области, поэтому Huawei сотрудничает с немецкой компанией Leica.

Huawei P40 оснастили тройной камерой с основным датчиком на 50 Мп, широкоугольным на 16 Мп и телевиком на 8 Мп.



У Huawei P40 Pro в блоке модулей уже разместили четыре объектива, причем основной тоже на 50 Мп, но его сенсор физически в два раза больше, чем у iPhone 11 Pro.

Ожидается, что пользователи за счет такой матрицы смогут делать очень качественные ночные фото. Широкоугольная камера на 40 Мп, телефото объектив получил разрешение 12 Мп, а еще в нем пятикратный оптический зум и оптическая стабилизация.

Четвертый модуль это ToF, и он нужен для замера глубины и размытия заднего фона. Самая продвинутая камера в Huawei P40 Pro+.

Тут в большом блоке установили пять камер, три из которых как у P40 Pro, но вот остальные два телефото с 10-кратным и 3-кратным зумом.



Фронтальная камера во всех смартфонах двойная с основным датчиком на 32 Мп, и вторым для размытия заднего фона. Двойной фронтальный блок врезан в дисплей.

Huawei P40 будет продаваться под управлением Android 10 с фирменной оболочкой EMUI 10, но в оболочке не будет сервисов Google.

На российском рынке Huawei P40 будет стоить 40 тыс. рублей, а Huawei P40 Pro оценили в 70 тыс. рублей.

Смартфоны станут доступны для заказа 2 апреля. Первые покупатели в подарок получат беспроводные наушники FreeBuds 3. «Живые» продажи камерофонов начнутся 10 апреля. Huawei P40 Pro в России пока продавать не планируют из-за высокой цены. В Европе этот смартфон оценили в 1399 евро, а по курсу на 26 марта это 120 тысяч рублей.