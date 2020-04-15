Представлен бюджетный смартфон iPhone SE

Apple без каких-либо анонсов представила новый смартфон iPhone SE 2020. Еще в начале месяца авторитетные инсайдеры сообщали, что американская компания 15 апреля представит свой новый недорогой смартфон.

Ранее его называли iPhone SE 2 и iPhone 9, но в компании решили использовать старое название iPhone SE.

С 24 апреля iPhone SE будет доступен в России по цене от 40 тыс. рублей. Для покупки предложат три версии — с 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ памяти.

Конфигурация с 128 ГБ памяти обойдется в 45 тыс. рублей, а за 256 ГБ памяти придется заплатить 54 тыс. рублей. iPhone SE будет доступен в белом, черном и красном цветах.

Внешность новинки полностью соответствует iPhone 8. В аппарате установили 4,7-дюймовый экран, сканер отпечатка пальца на лицевой панели и одинарную камеру на тыльной стороне.

Процессор в смартфоне Apple A13. В продажу новинка поступит под управлением iOS 13.