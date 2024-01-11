В России открылись предзаказы на Apple Vision Pro

На популярной российской платформе «Авито» уже можно найти предложения о покупке нового устройства Apple Vision Pro.

Предварительные сроки доставки новинки конец зимы или начало весны, при этом стоимость Apple Vision Pro заметно варьируется в зависимости от продавца.

Дело в том, что на сайте бесплатных объявлений уже имеется много сообщений о продаже, и каждый продавец указывает свои условия.

Так, некоторые предлагают очки за 400 тыс. рублей, что немного больше, чем официально объявленная стоимость, но есть продавцы, которые хотят и 800 тыс. рублей, а некоторые даже указывают, что, например, доставка будет оплачиваться дополнительно.