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В России назвали самый популярный объём ПЗУ в смартфонах

31.01.2020 14:07

Российские специалисты выяснили, смартфоны с каким объёмом встроенной памяти пользуются наибольшим спросом у россиян.
Как стало известно Hi-Tech Mail.ru, который ссылается на данные МТС, более 90% россиян выбирают смартфоны с менее чем 64 ГБ постоянной памяти.

Самым популярным вариантом оказался – 32 ГБ. В продажах такие устройств долю в 35%.

С результатом 21% рынка на второй строчке расположились смартфоны с 64 ГБ ПЗУ. На гаджеты с 16 и 8 Гб пришлось 16,3 и 14,4% доли в продажах соответственно.

Причиной, по которой такие смартфоны наиболее востребованы является их стоимость, а если нужно больше памяти, то для этого существуют облачные сервисы.

При этом в прошлом году наблюдался повышенный спрос на модели со 128 ГБ встроенной памяти, доля которых выросла до 11,3% против 2,7% годом ранее.

Объяснили этот рост снижением стоимости на подобные устройства в целом, ведь такие аппараты в среднем стоили в 2018 году 48 тыс. рублей, а в прошлом году ценник составил уже 28 тыс. рублей.

Пользователи рунета выбрали самые лучшие гаджеты 2019 года.

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