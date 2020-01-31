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Пользователи рунета выбрали самые лучшие гаджеты 2019 года

31.01.2020 12:27

Подведены итоги ежегодной премии «Лучший гаджет года по версии рунета» проводимой Hi-Tech Mail.ru.
За лучшие гаджеты года россияне голосовали в нескольких категориях. Стоит отметить, что премия 2019 года стала юбилейной – десятой по счету.

В рамках премии лучшие гаджеты называют в следующих категориях: «Смартфоны», «Компьютеры», «Камеры», «Телевизоры» и «Гаджеты».

Итак, лучшим флагманским смартфоном признали Huawei P30 Pro, а самым лучшим доступным флагманом назвали Honor 20 Pro. Самым красивым смартфоном оказался Galaxy Note 10 Star Wars Edition, а сбалансированным – Galaxy A50.

Еще была отдельная категории «Технологии» и в ней победителем стал Samsung Galaxy Fold. Лучшим мобильным процессором назвали топовый Snapdragon 855+, представленный во второй половине 2019 года.

Самым ярким возвращением стал Motorola Razr. Холодильник Drinkshift с искусственным интеллектом и встроенным магазином признали самым интересным стартапом года.

В категории «Гаджеты» лучшими стали Apple Watch Series 5, Xiaomi Mi Band 4, AirPods Pro и JBL Pulse 4. Лучшим планшетом года является iPad Air (2019).

Среди игровых ноутбуков победителем стал ASUS ROG Zephyrus S, а в целом лидирует ASUS ZeBook Pro Duo, тогда как оптимальный баланс цены и характеристик оказался у Huawei MateBook D 15.

Лучшим телевизором ушедшего года назвали Samsung Q900R, а это первый 8К телевизор стоимостью менее 300 000 руб.

Самым красивым телевизором оказался Samsung QLED The Serif, а сбалансированным – Xiaomi Mi TV 4S. Инновационным телевизором года оказался LG Signature OLED TV 65R9.

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