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В России начнут производить защищенные корпоративные смартфоны

04.02.2020 13:02

Дочерняя структура «Ростеха» совместно с Mobile Inform Group (MIG) в России будет производить смартфоны для корпоративного сегмента.
На проект «Ростех» направит 1 млрд рублей, и это будут как собственные, так и заемные средства, а еще свыше 50 млн рублей в проект вложит MIG.

В планах инициаторов нового российского проекта на заводе телеграфных аппаратов в Калуге организовать производство смартфонов и планшетов для корпоративного сегмента. Будут выпускаться и устройства стоимость до 60 000–90 000 рублей.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей «Ростеха» и MIG, в Калуге планируется ежегодно выпускать более 10 000 устройств, а уже до конца текущего года будет произведено 2 000 гаджетов.

В основе моделей будет лежать промышленный смартфон MIG S6 и планшет MIG T8X. Эти аппараты работают на базе Android, причем они могут также предлагаться с отечественным операционными системами Astra Linux и «Аврора».

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