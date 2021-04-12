В России начались продажи сворачивающегося в рулон телевизора LG за $90 тысяч

В России начались продажи сворачивающегося в рулон телевизора LG за $90 тысяч12.04.2021 21:48
LG Signature OLED TV R является демонстрацией высоких технологий компании, и эту модель уже можно приобрести в России.
Корейская компания на российском рынке начала прием заказов на телевизор сворачивающийся в рулон.
Модель с 65-дюймовой 4К матрицей продается со специальной тумбой, в которой встроена акустическая система мощностью 100 Вт.
Signature OLED TV R на российском рынке предлагают почти за 7 млн рублей.
Напомним, впервые Signature OLED TV R был показан на выставке CES 2019, тогда панель была продемонстрирована как прототип.
Год спустя на этой выставке был продемонстрирован коммерческий вариант телевизора.
В прошлом году его начали продавать в Южной Корее, а в 2021 году телевизор появился и в других странах.
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