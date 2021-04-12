В России начались продажи сворачивающегося в рулон телевизора LG за $90 тысяч

LG Signature OLED TV R является демонстрацией высоких технологий компании, и эту модель уже можно приобрести в России.

Корейская компания на российском рынке начала прием заказов на телевизор сворачивающийся в рулон.

Модель с 65-дюймовой 4К матрицей продается со специальной тумбой, в которой встроена акустическая система мощностью 100 Вт.

Signature OLED TV R на российском рынке предлагают почти за 7 млн рублей.

Напомним, впервые Signature OLED TV R был показан на выставке CES 2019, тогда панель была продемонстрирована как прототип.

Год спустя на этой выставке был продемонстрирован коммерческий вариант телевизора.

В прошлом году его начали продавать в Южной Корее, а в 2021 году телевизор появился и в других странах.

