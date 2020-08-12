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Обзоры рынков

LG привезла в Россию огромный 8K телевизор за 2,5 млн рублей

12.08.2020 22:00

Флагманский телевизор корейской компании способен преобразовывать 2К изображение в 8К.
В России появился 88-дюймовый 8К телевизор LG Signature OLED88ZX9LA. Эту модель можно будет купить за 2 499 990 рублей.

Телевизор получил специальный процессор Α9 третьего поколения, способный за счет алгоритмов преобразовывать 2К и 4К изображения в 8К.

LG привезла в Россию огромный 8K телевизор за 2,5 млн рублей

Помимо этого, OLED панель получила мощную акустическую систему с 2 сабвуферами. Суммарная мощность динамиков 4.2 составляет 80 Вт.

Новинка поддерживает технологию LG ThinQ AI, которая позволяет голосовыми командами управлять домашней техникой.

Работает флагманский телевизор LG Signature под управлением операционной системы webOS.

LG привезла в Россию огромный 8K телевизор за 2,5 млн рублей

 

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