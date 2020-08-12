LG привезла в Россию огромный 8K телевизор за 2,5 млн рублей

LG привезла в Россию огромный 8K телевизор за 2,5 млн рублей12.08.2020 22:00
Флагманский телевизор корейской компании способен преобразовывать 2К изображение в 8К.
В России появился 88-дюймовый 8К телевизор LG Signature OLED88ZX9LA. Эту модель можно будет купить за 2 499 990 рублей.
Телевизор получил специальный процессор Α9 третьего поколения, способный за счет алгоритмов преобразовывать 2К и 4К изображения в 8К.
Помимо этого, OLED панель получила мощную акустическую систему с 2 сабвуферами. Суммарная мощность динамиков 4.2 составляет 80 Вт.
Новинка поддерживает технологию LG ThinQ AI, которая позволяет голосовыми командами управлять домашней техникой.
Работает флагманский телевизор LG Signature под управлением операционной системы webOS.
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