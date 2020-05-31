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В России начали продавать крем против 5G за 5 тыс. рублей

31.05.2020 17:03

На сайтах бесплатных объявлений стали появляться сообщения о продаже крема, который защищает от влияния 5G.
Ранее «Астера» писала, что в Великобритании предлагают флешки, якобы с защитой от 5G, где их стоимость в эквиваленте составляет 25 тыс. рублей.

А вот до России «добрался крем», причем способы его применения у каждого продавца разные.

Так, один указывает, что крем достаточно ежедневно наносить на руки, а другой пишет, что им нужно обмазывать все тело. Также крем оценен по-разному, и в целом его стоимость варьируется от 1 до 5 тыс. рублей.

Еще стоит отметить, что ни в одном из объявлений нет реальных фотографий крема, но опубликованы скачанные из Интернета изображения.

Кроме кремов в объявлениях еще можно заметить предложения воды, оберега или лака для ногтей против облучений от сетей 5G.

В России начали продавать крем против 5G за 5 тыс. рублей

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