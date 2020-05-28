Британские устройства для защиты от 5G оказалось фейком

В Великобритании в продаже существуют специальные устройства от защиты 5G, которые на рынке предлагают в виде флешки и пластиковой коробки со встроенной батареей.

Репортер ВВС Рори Селлан-Джонс купил второй вариант. В нем белая пластиковая коробка с переключателем сбоку и батарейным отсеком.

Также разработчик установил светодиод, который информирует, что устройство от защиты сетей пятого поколения работает.

Внутри устройства находится небольшой медный цилиндр с несколькими витками медной проволоки, причем они накручены очень грубо, и видно что это делали вручную.

Журналист отметил, что там, где он покупал защиту от 5G, ранее продавали аналогичные приспособления, но для того чтобы защитится от 3G, Wi-Fi, 4G.

Помимо этого, в Великобритании продают флешку 5GBioShield, которая якобы способна защитить пользователя от воздействия сетей пятого поколения.

За такое инновационное устройство просят 339 фунтов стерлингов, что в пересчете составляет 30 тыс. рублей.

Эту флешку тоже разобрали и как оказалось внутри находятся те же компоненты, что и в других накопителях стоимость около 5 фунтов.

Изучением особого прибора занимался эксперт компании Pen Test Partners, который отметил, что отличие специализированной 5GBioShield флешки от обычной заключается только в стикере на корпусе.

После этого, журналисты ВВС обратились к представителю BioShield Distribution с целью узнать, почему их флешка стоит так дорого.

Как оказалось, компания BioShield Distribution является дистрибьютором 5GBioShield, а не производителем.