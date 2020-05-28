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Британские устройства для защиты от 5G оказалось фейком

28.05.2020 16:04

В Великобритании в продаже существуют специальные устройства от защиты 5G, которые на рынке предлагают в виде флешки и пластиковой коробки со встроенной батареей.
Репортер ВВС Рори Селлан-Джонс купил второй вариант. В нем белая пластиковая коробка с переключателем сбоку и батарейным отсеком.

Также разработчик установил светодиод, который информирует, что устройство от защиты сетей пятого поколения работает.

Внутри устройства находится небольшой медный цилиндр с несколькими витками медной проволоки, причем они накручены очень грубо, и видно что это делали вручную.

Британские устройства для защиты от 5G оказалось фейком Британские устройства для защиты от 5G оказалось фейком

Журналист отметил, что там, где он покупал защиту от 5G, ранее продавали аналогичные приспособления, но для того чтобы защитится от 3G, Wi-Fi, 4G.

Помимо этого, в Великобритании продают флешку 5GBioShield, которая якобы способна защитить пользователя от воздействия сетей пятого поколения.

За такое инновационное устройство просят 339 фунтов стерлингов, что в пересчете составляет 30 тыс. рублей.

Эту флешку тоже разобрали и как оказалось внутри находятся те же компоненты, что и в других накопителях стоимость около 5 фунтов.

Британские устройства для защиты от 5G оказалось фейком

Изучением особого прибора занимался эксперт компании Pen Test Partners, который отметил, что отличие специализированной 5GBioShield флешки от обычной заключается только в стикере на корпусе.

После этого, журналисты ВВС обратились к представителю BioShield Distribution с целью узнать, почему их флешка стоит так дорого.

Как оказалось, компания BioShield Distribution является дистрибьютором 5GBioShield, а не производителем.

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