В России игровой сервис GFN стал бесплатным

В России руководство сервиса GFN.RU приняло решение на месяц сделать доступ к платформе бесплатным. Более того он станет доступен бесплатно для всех желающих.

Таким образом, сервис поддержал геймеров, которые вынуждены оставаться дома на карантине.

По словам исполнительного директора GFN.RU Павла Троицкого, доступ будет по-настоящему бесплатным, а для того, чтобы им воспользоваться нужно только зарегистрироваться на игровом сервисе.

Ранее бесплатный доступ открыли онлайн-кинотеатры ivi, Okko, Premier, «Кинопоиск HD» и другие.