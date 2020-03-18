«Триколор» из-за коронавируса открывает бесплатный доступ к контенту

«Триколор» из-за коронавируса открывает бесплатный доступ к контенту18.03.2020 23:14
«Триколор» с 19 марта по 12 апреля открывает бесплатный доступ к основным пакетам, а воспользоваться специальным предложением можно как в приложении, так и спутнике.
Предложение действует на время карантинных каникул, введенных в школах из-за коронавируса COVID-19.
В указанный период бесплатно можно будет воспользоваться пакетами «Единый» и «Единый Ultra HD», а также онлайн-кинотеатром «Триколора».
Помимо этих пакетов специальное предложение действует на проект «Большой эфир».
Стоит отметить, что бесплатный доступ по промокоду еще предоставили онлайн-кинотеатры — ivi, Okko, Premier, «Кинопоиск HD» и другие.
Также временно контент становится бесплатным и в книжных сервисах.
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