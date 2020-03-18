«Триколор» из-за коронавируса открывает бесплатный доступ к контенту

«Триколор» с 19 марта по 12 апреля открывает бесплатный доступ к основным пакетам, а воспользоваться специальным предложением можно как в приложении, так и спутнике.

Предложение действует на время карантинных каникул, введенных в школах из-за коронавируса COVID-19.

В указанный период бесплатно можно будет воспользоваться пакетами «Единый» и «Единый Ultra HD», а также онлайн-кинотеатром «Триколора».

Помимо этих пакетов специальное предложение действует на проект «Большой эфир».

Стоит отметить, что бесплатный доступ по промокоду еще предоставили онлайн-кинотеатры — ivi, Okko, Premier, «Кинопоиск HD» и другие.

Также временно контент становится бесплатным и в книжных сервисах.