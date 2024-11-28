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В России фиксируют рост продаж до 44% в период «Черной Пятницы»

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Группа М.Видео-Эльдорадо сообщила о значительном росте продаж до 44% в различных товарных категориях в период «Черной Пятницы». Продажи игровых консолей увеличились на 44% благодаря высоким предзаказам на PlayStation 5 Pro.

Встраиваемая бытовая техника и плиты также продемонстрировали рост на 43%. Популярные бренды в этом сегменте включают Haier, LG, Beko и Indesit.

Среди смартфонов наибольший прирост показали iPhone — продажи выросли на 24,5%, особенно востребованы модели из новой серии iPhone 16. Планы планшетов увеличились на 31%, а в продаже лидируют бренды Huawei, Honor, Samsung, Redmi и Apple.

Сегмент портативной акустики вырос на 20%, а умные часы добавили 15%. Лидерами стали устройства от Huawei, Xiaomi, Redmi, Apple и Samsung.

Наряду с ростом продаж в период распродаж, растут и доходы мошенников, которые только за неделю смогли заработать больше 30 млн рублей. 

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