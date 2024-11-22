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Мошенники за неделю распродаж заработали в РФ более 30 млн рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Аналитики F.A.C.C.T. Digital Risk Protection изучили активность мошенников во время ноябрьских скидок. С 6 по 17 ноября они использовали схемы с фейковыми лотереями и розыгрышами, похитив более 30 миллионов рублей у российских пользователей.

Злоумышленники привлекали жертв обещаниями выиграть айфоны и денежные призы. В рекламных сообщениях мошенники обещали «розыгрыши» от крупных розничных сетей, маркетплейсов и популярных блогеров.

Схема работала следующим образом: жертва переходила по ссылке и попадала на страницу, где ей предлагали открывать коробочки с призами.

Первые две попытки были безуспешными, а на третьей жертва якобы выигрывала крупный приз. Чтобы получить деньги, пользователю предлагали ввести данные карты и оплатить «комиссию». В итоге люди теряли свои деньги и получали скомпрометированные банковские карты.

На данный момент известно как минимум о шести партнерских программах, использующих подобные скам-схемы с розыгрышами и лотереями.

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