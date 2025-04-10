В РФ прошло резкое снижение цен на iPhone 16 Pro до 30 000 рублей

Цены на смартфоны в России постоянно меняются — одни устройства могут дорожать, другие — дешеветь.

Журналисты ведут мониторинг стоимость популярных моделей, в числе которых и востребованные iPhone.

Ранее уже сообщалось, что отдельные модели iPhone стали дешевле, но наряду с этим стало известно и о нововведениях в США, которые могут стать причиной удорожания смартфонов во всем мире.

Однако пока наблюдается тенденция снижения цен на iPhone 16 Pro, что впрочем ожидаемо, ведь в момент ажиотажа и колебаний курса доллара ценники на старте продаж высоки.

Стоимость iPhone 16 Pro впервые упала до 90 тысяч рублей, о чем сообщает издание Hi-Tech Mail.ru. В настоящее время флагманский смартфон Apple 2024 года можно купить в России по средней цене 89 тысяч рублей за версию со 128 ГБ памяти.

Для сравнения, в январе цена устройства составила 100 тысяч рублей, а на старте продаж — 170 тысяч рублей. По данным экспертов, в первом квартале 2025 года цена iPhone 16 Pro снизилась на 19 процентов.

iPhone 16 Pro оснащён корпусом из титана и стекла, процессором A18 Pro, 6,3-дюймовым дисплеем LTPO Super Retina XDR OLED и тройной лампой с технологией 48, 48 и 12 мегапикселей.

Смартфон также имеет аккумулятор на 3582 мАч, биометрический датчик Face ID, влагозащиту и поддержку быстрой беспроводной зарядки.