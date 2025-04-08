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Apple попытается удержать цены на iPhone несмотря на пошлины Трампа

Автор На чтение 2 мин Просмотров 4 Опубликовано

2 апреля 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о введении огромных пошлин на поддержку экономики.

Несмотря на шутки о том, что Трампу теперь нужны деньги с пингвинами, это начало новой торговой войны. Журнал Hi-Tech Mail отметил, что подобные действия приводят к росту цен на товары, и Apple уже начала об этом говорить.

По информации Марка Гурмана из Bloomberg, Apple планирует минимизировать влияние новых пошлин на цену iPhone. Ожидается, что базовая модель по-прежнему останется по цене 999 долларов, что не изменялось с 2017 года.

Компания собирается провести несколько шагов для этого, включая снижение цен на комплектующие, влияние на цепочки поставок и кратковременную корректировку цен.

Пока новые тарифы еще не вступили в силу, Apple активно закупает комплектующие, чтобы сохранить прежнюю цену на iPhone.

Bloomberg напоминает, что Apple уже столкнулась с ситуацией в мире во время первого президентского срока, когда компания перенаправила свои поставки из Китая в другие страны, такие как Индия и Вьетнам, чтобы избежать резкого роста цен.

В настоящее время Apple продолжает уходить из Китая, где пошлины составляют 54%, в отличие от Индии (26%) и других стран.

Тем не менее компания сталкивается с трудностями, связанными с психологической границей в 1000 долларов, что вызывает несправедливость.

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