В РФ пришли новые смартфоны Samsung Galaxy S10 Lite и Note10 Lite. Цены

Samsung в России начала «живые» продажи смартфонов Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite, а эти смартфоны являются упрощенными вариантами флагманских устройств.

Galaxy Note10 Lite, как и старшая версия, получил стилус, при этом он в РФ предлагается по цене 39 990 рублей. Эту модель можно купить в черном, красном и белом цвете.



Galaxy S10 Lite предлагают приобрести по рекомендованной розничной цене 44 990 рублей, и для этого смартфона доступны следующие цветовые решения: перламутровый, синий и черный.

Напомним, в смартфоне со стилусом установлен 6,7-дюймовый Super AMOLED дисплей с отверстием под фронтальную камеру.

В основе аппарате лежит фирменный процессор Exynos 9810, который дополняет 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.



Смартфон Galaxy S10 Lite тоже получил 6,7-дюймовый экран с отверстием под камеру для селфи.

Основная камера этого аппарата состоит из трех фотодатчиков – 48, 12, и 5 Мп. Батарея в Galaxy S10 Lite на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки.