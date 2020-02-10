Камера Samsung Galaxy S20 получит ряд уникальных особенностей

Презентация серии Samsung Galaxy S20 состоится 11 февраля, и накануне перед показом смартфонов инсайдер Ишан Агарвал раскрыл некоторые подробности о камерах серии.

Так, смартфоны серии Galaxy S20 смогут записывать видео в разрешении 8К, причем в момент записи камера устройства позволит делать снимки в разрешении 33 Мп.

Также флагманская серия получит ряд функций, которые позволят делать очень качественные и удачные снимки.

Система Single Take Photo за счет искусственного интеллекта будет автоматически делать удачные снимки, а также автоматически определит улыбку или самый удачную позу.

В этом режиме будет еще записываться видео, причем запись будет вестись с нескольких камер.

Система Live Focus будет распознавать людей и домашних животных, а эта же функция позволит переключиться с основной на фронтальную камеру без остановки записи.

Приложение камера в Samsung Galaxy S20 получит 99 настраиваемых фильтров, функцию автоматической группировки фото и создания уникальных коротких видео.