В РФ поступил в продажу ноутбук HONOR MagicBook Art 14 с магнитной камерой

Ноутбук с 1 октября был доступен для заказа, причем в М.Видео и Эльдорадо в период заказов дарили планшет.

С 15 октября в России стартовали «живые» продажи ноутбука HONOR MagicBook Art 14 с магнитной камерой, который предлагается в двух конфигурациях с разными процессорами.

На рынке MagicBook Art 14 представлен с процессорами Intel Core Ultra 5 и Core Ultra 7, а цветовая гамма представлена зеленым и белым вариантами.

В период до 17 ноября продавцы будут предлагать модель по специальной цене со скидкой до 30 тыс. рублей.