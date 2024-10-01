Honor MagicBook Art 14 с ИИ и съемной камерой вышел в РФ по цене от 180 000 рублей

Honor MagicBook Art 14 с 1 октября стал доступен для покупки на российском рынке, причем в период до 14 октября предлагается скидка и подарок в виде планшета.

Устройство имеет сенсорный OLED-экран с диагональю 14,6 дюйма и полезной площадью 97%, что является наивысшим показателем на рынке. Дисплей поддерживает частоту ШИМ 4320 Гц и автояркость, что помогает уменьшить нагрузку на глаза.

Клавиатура сделана из титана, а корпус — из магниевого сплава, что позволило достичь веса всего 1 кг и толщины 1 см. Особенностью является съёмная магнитная AI-камера, которую можно установить в двух положениях.

Ноутбук включает функции отслеживания пользователя и улучшения конфиденциальности с помощью искусственного интеллекта. Он доступен с процессорами Intel Core Ultra 5 и Ultra 7, а также с технологией OS Turbo 3.0, что позволяет выполнять ресурсоёмкие задачи и работать до 9,5 часа без подзарядки.

В MagicBook Art 14 есть порты Thunderbolt 4, USB Type-C, Type-A, HDMI и 3,5-мм разъём для наушников. Аудиосистема состоит из шести динамиков, а микрофоны с шумоподавлением подходят для видеозвонков.

Ноутбук представлен в двух цветах: нефритовом зелёном и туманном белом. Цена версии с процессором Ultra 5, 32 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти составляет 179 999 рублей, а с Ultra 7 — 199 999 рублей.